Страны G7 пока не пришли к общему решению о конфискации госимущества России

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) обсудили тему конфискации российского государственного имущества, но не пришли ни к каким решениям или конкретике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера.

«Мы затрагивали вопрос конфискации. Это опция, по которой надо вести дальнейшие дискуссии. Решения еще нет», — сказал главы Минфина ФРГ.

По его мнению, вопрос может касаться именно имущества государства, а не собственности частных лиц. Линднер подчеркнул, что дискуссия на эту тему «еще не закончена, она только началась».

Накануне Линднер заявил, что страны «большой семерки» могут закрыть краткосрочные потребности Украины в финансировании на фоне продолжения российской спецоперации на территории государства. По его словам, G7 чувствует ответственность в данной ситуации.

Потребности Киева в финансировании оцениваются примерно в €15 млрд, по прикидкам МВФ, эти средства нужны Украине для выплат зарплат, пенсий и в целом поддержания экономики в течении трех месяцев.