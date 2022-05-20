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Шредер и Варниг выходят из совета директоров «Роснефти»

Шредер и Варниг заявили о невозможности продления полномочий в совете директоров «Роснефти»

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Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», — говорится в заявлении «Роснефти».

В компании подчеркнули, что относятся к данному решению с пониманием, и поблагодарили Шредера и Варнига за поддержку.

Ранее сообщалось, что бундестаг лишил бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера части привилегий, положенных экс-главам правительства. Соответствующее решение было принято на фоне критики экс-канцлера из-за его близости к руководству России.

Кроме того, издание Die Welt сообщало, что большая часть депутатов Европарламента поддержали внесение Шредера в санкционный список Европейского Союза. Свое решение парламентарии мотивировали тем, что политик не прекратил свои контакты с российскими государственными компаниями. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц выступил против введения новых ограничений в отношении бывшего руководителя немецкого кабмина.

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