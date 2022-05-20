«Открытие» впервые с 2014 года не будет проводить квартирник на ПМЭФ

Банк «Открытие» впервые не станет проводить традиционную вечеринку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для его участников. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию представителя кредитной организации.

По словам представителя банка, «Открытие» организовывало музыкальный квартирник на каждом ПМЭФ начиная с 2014 года. Вечеринку не проводили лишь в 2020 году. Но тогда и сам форум не проводили из-за коронавируса. Мероприятие организовывали даже летом 2017 после того, как банк попал под санацию Центробанка.

В этом году мероприятие решили не проводить «по совокупности факторов», добавил представитель «Открытия».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. Это будет 25-й по счету форум. В прошлом году ПМЭФ посетили более 13,5 тысяч участников из 141 страны.

Накануне сообщалось, что на площадке юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума пройдет специальная юношеская секция «ПМЭФ.Юниор». Деловая программа мероприятия объединит талантливых старшеклассников, лидеров мирового бизнеса и видных государственных деятелей вокруг вопросов интеграции молодого поколения в глобальную социально-экономическую повестку и моделирования образа будущего.