«Авито» могут передать топ-менеджменту через IPO

Западный акционер сервиса объявлений «Авито» нидерландская компания Prosus объявила о поиске покупателя на российский актив. По мнению экспертов, одним из сценариев развития событий может стать выход компании на IPO. Соответствующий релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Данное решение стало частью стратегии акционеров по полному выведению российского бизнеса за периметр своих активов. При этом «Авито» продолжит функционировать в России как самостоятельный бизнес.

««Авито» — уникальный актив для рынка, а также является одним из бенефициаров текущей рыночной ситуации, но огромный размер возможной сделки осложняет поиск покупателей. При этом очевидно, что выход на иностранные биржи закрыт, но можно сделать размещение на локальной бирже, задействовав ресурс в том числе розничных инвесторов. Авито мог бы быть идеальным первым российским национальным IPO в существующей реальности», — заявил вице-президент Advance Capital Артур Шубаев.

25 марта крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России «Авито» объявила, что продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

В компании сообщали, что большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах: защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем.

Кроме того, там добавили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет инвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса — недвижимость, услуги, товары, авто и работу.