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Вашингтон планирует смягчить санкции в отношении Белоруссии за ответную услугу

WSJ: США думают над приостановкой санкций против калийных предприятий Белоруссии

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Правительство США изучает возможность приостановки действия санкций в отношении производителей калийных удобрений Белоруссии на полгода, сообщает газета Wall Street Journal.

В материале издания говорится, что по замыслу Соединенных Штатов этот шаг сподвигнет белорусское правительство в ответ открыть железнодорожный коридор для экспорта зерна с территории Украины на мировой рынок. Подробности плана в настоящее время не уточняются.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с территории Украины.

Как уточняет The Wall Street Journal, генсек всемирной организации просит Москву не мешать выходу грузов с зерном из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против экспорта удобрений из России и Белоруссии.

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