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Глава МИД Латвии Ринкевич: страна планирует обойтись без российского газа

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил телеканалу Al Jazeera, что страна намеревается обходиться без российского газа, передает РИА «Новости».

«Мы планируем возвести станции (снабжения – ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал он.

Ринкевич добавил, что военную спецоперацию на Украине «необходимо завершить как можно скорее». По его словам, власти Латвии уверены, что НАТО окажет помощь странам Прибалтики в отражении «любых угроз».

Министр добавил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде будут «выработаны новые принципы НАТО».

Ранее Ринкевичс вручил ноту протеста послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу в связи «с провокационным решением Сейма Латвии», разрешающим снос мемориалов советского периода, в том числе памятника Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

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