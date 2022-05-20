Глава МИД Латвии Ринкевич: страна планирует обойтись без российского газа

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил телеканалу Al Jazeera, что страна намеревается обходиться без российского газа, передает РИА «Новости».

«Мы планируем возвести станции (снабжения – ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал он.

Ринкевич добавил, что военную спецоперацию на Украине «необходимо завершить как можно скорее». По его словам, власти Латвии уверены, что НАТО окажет помощь странам Прибалтики в отражении «любых угроз».

Министр добавил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде будут «выработаны новые принципы НАТО».

Ранее Ринкевичс вручил ноту протеста послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу в связи «с провокационным решением Сейма Латвии», разрешающим снос мемориалов советского периода, в том числе памятника Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.