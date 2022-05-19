Die Welt: Европарламент поддержал включение Шредера в санкционный список ЕС

Большая часть депутатов Европарламента поддержала внесение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского Союза, сообщает Die Welt.

Свое решение парламентарии мотивировали тем, что политик не прекратил свои контакты с российскими государственными компаниями.

Издание подчеркивает, что результат голосования Европарламента может усилить давление на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля. В случае, если они одобрят попадание Шредера под санкции, то все его активы в Европе будут заморожены.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция в Бундестаге договорилась лишить бывшего федерального канцлера Германии Шредера ряда статусных привилегий на фоне критики из-за его близости к руководству России.

До этого предложение включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза из-за его связи с Россией выдвинул депутат парламента Польши.