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Импорт российских товаров в Японию вырос на 67,3%

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Eugene Hoshiko/AP

Импорт товаров из России в Японию в апреле текущего года вырос на 67,3 %. Об этом сообщает японский Минфин, передает РИА «Новости».

В абсолютных цифрах этот показатель составил 187,1 млрд иен ($1,45 млрд). Причиной этому стало повышение цен на энергоносители.

При этом уровень экспорта в апреле снизился на 69,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до уровня 23,77 млрд иен ($184,2 млн).

В общей сложности в апреле 2022 года зарегистрирован рекордный с 1979 года для показателей за один месяц уровень импорта — 8,92 трлн иен ($69,1 млрд). По сравнению с апрелем 2021 года уровень импорта увеличился на 28,2%. Экспорт стал вторым по величине с 1979 года и составил 8,76 трлн иен ($67,9 млрд). Рост составил 12,5%.

Однако внешнеторговый баланс оказался в минусе — дефицит достиг 839 млрд иен ($6,5 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что ведущие банки Японии потеряли из-за антироссийских санкций более $2,7 млрд.

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