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В Румынии раскрыли, сколько зерна было вывезено с Украины с конца апреля

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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что с конца апреля с Украины было вывезено 240 тыс. тонн зерна, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем осуществлять дополнительные поставки, к настоящему времени [вывезено] 240 тыс. тонн украинских зерновых», — заявил Ауреску на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной Соединенными Штатами.

Ауреску уточнил, что в 2021 году через румынский порт Констанца было вывезено 25 млн тонн зерна.

Ранее на Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на министерской конференции по продовольственной безопасности заявил, что урожай в 2022 году будет в два раза меньше, чем в прошлом году. Он считает, что цены на пшеницу действительно могут вырасти до $700 за тонну, а посевная озимыми находится под угрозой, как и последующие посевные на Украине.

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