Фирменные магазины «Аленка» могут появиться за рубежом

Холдинг «Объединенные кондитеры» планирует расширить свою сеть фирменных магазинов «Аленка» и открыть торговые точки в зарубежных странах. Об этом заявила директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании Алла Орлова, пишет «Интерфакс».

«В других странах пока (таких магазинов) нет, но планы есть. Эти магазины востребованы в России, однозначно пойдем и в другие страны», — сказала Орлова на круглом столе в рамках международного видеомоста «Moscow — GCC 2022».

В каких именно странах планируют открывать новые магазины, она не уточнила. Продукция компании представлена в 45 государствах, в том числе во всех странах Персидского залива.

В России на сегодняшний день работают 80 торговых точек. В апреле компания запустила франшизу магазинов «Аленка». «Объединенные кондитеры» рассчитывают на открытие порядка 200 магазинов в течение трех лет.

В середине апреля специализирующаяся на премиальном дизайне гаджетов российская компания Caviar представила новый проект — смартфон Huawei P50 Pro в стиле шоколадки «Аленка».