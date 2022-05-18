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Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России

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alfarail.ru

Швейцария создаст запасы газа на случай прекращения поставок энергоресурса из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Запас нацелен на «минимизацию последствий возможной остановки поставок российского газа». Также правительство высказалось за формирование «физического резерва» газа, который «должен покрыть 15% ежегодного потребления газа в Швейцарии».

Половина объема этого резерва на настоящий момент уже аккумулирована во Франции. Правительство предусмотрело также возможное приобретение дополнительного объема в 6 тераватт-часов газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками газа из России могут привести Евросоюз (ЕС) к рецессии.

Сфера услуг Германии постепенно восстанавливается. Однако отрасль страдает от нехватки поставок и сильно подорожавшего сырья. Кроме того, экономика страны также пострадала из-за действий России.

15 мая глава BDI Зигфрид Русвурм заявил, что ценой «энергетической независимости» станет катастрофа в немецкой экономике. Он пояснил, что значительное количество немецких компаний рискуют остаться вовсе без газа, необходимого как для химической промышленности, так и для производства электричества.

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