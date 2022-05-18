Зампред ЦБ объявила перезапуск единой биометрической системы к 2023 году

Банк России планирует полностью «перезагрузить» единую биометрическую систему (ЕБС) за два года. Об этом во время выступления в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» заявила зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие системы мы относим на 2022-2023 год», — отметила Скоробогатова.

Она добавила, что ЕБС была создана в 2018 году. С ее помощью россияне могут получать различные услуги.

ЕБС заработала в июне 2018 года. Это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения некоторых финансовых услуг. Например, с ее помощью можно открывать счета, вклады и получать кредиты.

Ранее в среду Скоробогатова заявила, что Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) при помощи прикладывания смартфона с технологией NFC.