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В Британии пожелали справиться с энергокризисом при помощи расширения ГАЭС

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Шотландская компания Drax Group решила подать заявку на расширение гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Cruachan ради повышения энергобезопасности Британии. Об этом сообщается на сайте организации.

«Больший объем отечественной возобновляемой энергии поможет Соединенному Королевству справиться с энергетическим кризисом и покончить с зависимостью от импорта топлива. Новый проект также поможет разогнать шотландскую экономику», — отметил представитель компании Ян Киннерд.

В пресс-релизе добавили, что компания решила расширить ГАЭС при помощи строительства вспомогательной подземной станции. Для этого необходимо выкопать гигантскую пещеру в самой высокой горе в округе Аргайл и Бьют.

Вспомогательная электростанция будет иметь мощность до 600 МВт. С ее помощью совокупная мощность проекта будет расширена до 1,04 ГВт. Строительство по планам должно начаться в 2024 году, с вводом в эксплуатацию уже к 2030 году.

12 мая глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли заявил, что растущие счета за газ и электричество становятся для некоторых жителей Великобритании «вопросом жизни и смерти». Он подчеркнул, что регулярно общается с клиентами и знает, насколько тяжелыми для предприятий и домохозяйств стали растущие цены на энергоносители.

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