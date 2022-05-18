В Минэке спрогнозировали инфляцию в 17,5% к концу года

Инфляция в России по итогам 2022 года составит 17,5%. Об этом заявил представитель Минэкономразвития, передает РИА «Новости».

По словам представителя Минэка, инфляция в России достигнет уровня 17,5% в 2022 году, но уже замедлится до 6,1% в 2023 году. При этом ведомство уже внесло в правительство основные параметры развития России на 2023 год с плановыми периодами на 2024 и 2025 год.

Представитель министерства добавил, что уже к концу 2024 года инфляция должна будет выйти на целевой уровень Банка России.

16 мая в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК) сообщалось, что по итогам 2022 года ВВП России опустится на 10,4%. Однако уже в 2023 году начнется небольшой рост и ситуация стабилизируется. По итогам следующего года ВВП России покажет рост в 1,5%.

До этого старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. По ее данным, санкции, которые ограничивают импорт товаров в Россию, могут сделать ВВП страны меньше на 4-18%, а ограничения на экспорт — на 1-25%.