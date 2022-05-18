Bloomberg: ЕС направит арестованные российские бизнес-активы на «восстановление Украины»

Европейский союз направит арестованные российские бизнес-активы на «восстановление Украины», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Европейской комиссии.

Предполагается, что в ЕС намерены инициировать выпуск долговых обязательств для «восстановления Украины» для граждан европейских стран. Еврокомиссия, при этом, предложит направить Украине государственный гранты для «поддержки Киева».

Уточняется, что несмотря на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о необходимости €1 трлн, Еврокомиссия выделит Киеву от €7 млрд до €9 млрд в виде займов для финансирования срочных правительственных расходов.

Ранее Bloomberg сообщил, что США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая.

По данным агентства, Управление по контролю за иностранными активами минфина США аннулирует действие общей лицензии, срок действия которой истекает 25-го числа.

Некоторые чиновники минфина заявили, что возможность погасить долг еще больше опустошит казну России и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную операцию на Украине.