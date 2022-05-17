Пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки предложили развести на разные пути

Помощник президента России Игорь Левитин предложил развести на разные пути пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки. Об этом он заявил на марафоне общества «Знание», пишет «Интерфакс».

«На мой взгляд, конечно, для такой страны как Россия необходимо, чтобы пассажирские линии имели свои линии и двигались со скоростью максимальной, которую мы сегодня можем сделать, а «Сапсан» — это 250 км/ч. Грузовые должны иметь свою линию», — заявил Левитин, который с 2004 года по 2012 год занимал пост министра транспорта России.

Левитин считает, что особенно важна такая мера для юга страны из-за закрытия там 11 аэропортов. Воздушные гавани закрыты с 24 февраля. Запрет на полеты в эти аэропорты действует до 19 мая.

О ситуации по части логистики помощник президента Левитин сказал, что внимание правительства и Владимира Путина сконцентрировано на развитии Восточного полигона.

На прошлой неделе в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» заявили, что компания продолжит техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода компании Siemens из России.