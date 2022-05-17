Мантуров: Renault передала завод России за символическую плату без возможности выкупа

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что французская компания Renault передала московский завод России за символическую плату без возможности выкупа, но это «не национализация». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует продолжить выпуск машин на платформе, разрабатываемой Renault при участии российских производителей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам руководителя министерства, французская корпорация содействует в поставке своих комплектующих в Россию. Речь о поставках компонентов для сборки автомобилей из дружественных стран.

Также Мантуров обратил внимание, что решение касательно передачи российских активов Renault в государственную собственность стало компромиссным.