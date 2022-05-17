Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Нижнем Новгороде мужчина на BMW устроил ДТП на встречной полосе 20:06
В московском кафе задержали мужчину, который пригрозил взорвать себя вместе... 20:00
Белоруска получила год тюрьмы за оскорбительные комментарии под фотографиями... 19:59
Боевики из полка «Азов» сдались России без условий 19:59
В екатеринбургском женском монастыре обнаружили человеческие останки 19:58
Советский памятник исчез с кладбища Михкли в Эстонии 19:57
Российский пловец Рылов рассказал, когда собирается завершить карьеру 19:56
В США хотят разрешить Chevron вести переговоры с правительством Венесуэлы 19:55
Песков допустил, что Путин захочет себе новый «Москвич» 19:50
Сборная Австрии в серии буллитов обыграла Чехию на чемпионате мира... 19:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мантуров: Renault передала завод России за символическую плату без возможности выкупа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что французская компания Renault передала московский завод России за символическую плату без возможности выкупа, но это «не национализация». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует продолжить выпуск машин на платформе, разрабатываемой Renault при участии российских производителей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам руководителя министерства, французская корпорация содействует в поставке своих комплектующих в Россию. Речь о поставках компонентов для сборки автомобилей из дружественных стран.

Также Мантуров обратил внимание, что решение касательно передачи российских активов Renault в государственную собственность стало компромиссным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть