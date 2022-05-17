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Для IT-компаний на Кубани хотят снизить налоговую ставку на доход с 6% до 1%

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Depositphotos

Власти Краснодарского края в рамках мер поддержки IT-компаний хотят снизить ставку на доход с 6% до 1%. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Кроме того, планируют увеличить размер инвестиционного налогового вычета с 50% до 70%.

«В планах снизить налоговую ставку на доход по упрощенной системе налогообложения — с 6% до 1%. Это затронет более 200 организаций. А также увеличить размер инвестиционного налогового вычета — с 50% до 70%. Освободившиеся средства можно вложить в модернизацию предприятия», — сказали в администрации.

Всего, по словам главы региона Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае работают около 1200 IТ-компаний.

Он отметил, что благодаря санкциям, из-за которых иностранные компании остановили экспорт продукции и остановили техническую поддержку, создана почва для импортозамещения.

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин объявил запуск льготной ипотеки для сотрудников IT-сектора. Сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий смогут оформить кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых.

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