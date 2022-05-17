В Минфине США призвали Евросоюз объединиться для снижения уязвимости от Китая

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен считает необходимым, чтобы Соединенные Штаты и Евросоюз координировали свои шаги для сокращения уязвимости от Китая, пишет «Интерфакс».

«В наших общих интересах убедить Китай воздержаться от экономической деятельности, которая поставила бы нас всех в невыгодное положение», — выразила мнение Йеллен, выступая на экономическом форуме в Брюсселе.

Йеллен уточнила, что под этой нежелательной для западных стран экономической деятельностью понимаются инвестиции, климатическая политика, торговые сделки.

Глава Минфина США отметила, что КНР зачастую использует недобросовестные торговые практики ради достижения позиции лидера на экономическом рынке. Конкретный пример глава американского министерства финансов не привела.

Накануне китайская ежедневная газета Global Times написала, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО может стать «ловушкой США» для дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, так как это еще больше нарушит баланс между НАТО и Россией.