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Изменился состав правления Сбербанка

Состав правления Сбербанка изменился в рамках трансформации модели управления

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-служба Сбербанка сообщила об изменении состава правления организации в рамках трансформации модели управления.

В частности, свои должности покинули заместители председателя правления Александра Бурик и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.

«Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка», — пояснили в пресс-службе организации.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что за апрель текущего года кредитная организация привлекла более 500 млрд руб. на вклады. По его словам, приток средств на вклады «в принципе перекрыл в том числе оттоки февраля и марта».

До этого сообщалось, что Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Снижение распространяется на все категории заемщиков, минимальная ставка составляет 17,9% годовых и доступна для зарплатных клиентов банка.

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