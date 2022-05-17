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Мамер заявил, что рекомендации ЕК по платежам за газ из России остаются прежними

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Еврокомиссия (ЕК) не меняла рекомендаций по расчетам за газ из России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

Мамер уточнил, что счета должны быть оплачены в валюте, которая изначально указана в контракте.

«Евросоюз не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте», — сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии добавил, что за переводом денег в требуемой валюте должна последовать декларация, которая бы подтвердила выполнение обязательств по платежу.

По словам Мамера, страны-члены Евросоюза должны самостоятельно отслеживать, соблюдают ли ограничительные меры компании, которые импортируют топливо из России.

На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на заявления официальных лиц ЕС сообщило, что Евросоюз планирует предложить Венгрии денежную компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать ограничительные меры на покупку сырья российской стороны.

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