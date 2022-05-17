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Набиуллина заявила, что регулятор не будет устанавливать разные ключевые ставки в регионах

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Руководство Центробанка не намерено устанавливать разные ключевые ставки отдельно для каждого региона в зависимости от экономической ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

По словам Набиуллиной, если регулятор начнет устанавливать разную ключевую ставку по разным регионам, то получит очень большие диспропорции, очень разную ценность денег в каждом отдельном регионе.

«Представьте, что мы начнем устанавливать разную ключевую ставку по разным регионам. Где ключевая ставка высокая, там будут выше ставки по депозитам и люди все побегут в этот регион давать деньги по депозитам. А там, где более низкая ключевая ставка, там будут более дешевые кредиты, все побегут в этот регион получать кредиты. Мы получим очень большие диспропорции, ценность денег будет действительно очень разная», — объяснила председатель ЦБ в ходе конференции Junior PayTech Forum — 2022.

По ее словам, различия, которые сейчас есть в экономике каждого региона, уже сейчас учитывают кредитные организации при выдаче займов. Особое внимание обращают на риски каждого конкретного заемщика. Если банк отмечает высокий риск, деньги выдают под более высокий процент.

На прошлой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что общий объем международных резервов страны в начале мая составил $593,052 млрд.

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