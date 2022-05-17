Россияне возглавили список иностранцев по объему купленной недвижимости в Турции

Россияне больше других иностранцев приобрели жилье в Турции в апреле 2022 года. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

Отмечается, что в общей сложности в апреле в стране было заключено 133 058 сделок по купле-продаже недвижимости, в том числе с иностранными гражданами — 6 447.

Объем продаж ипотечного жилья по всей Турции во втором месяце весны увеличился на 82,9% по сравнению с апрелем 2021 года – до 32 030 единиц. Доля продаж ипотечного жилья в общем объеме продаж жилых объектов была равна 24,1%.

Россияне приобрели в апреле 1152 единицы жилья в турецких городах, граждане Ирана — 905 и граждане Ирака — 714 единиц.

Стамбул стал самым популярным городом среди иностранцев для приобретения жилья (2 564), за ним последовали Анталья (1970) и Анкара (333).

Ранее сообщалось, что россияне стали активно избавляться от загородных участков.