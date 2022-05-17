Маск объявил о начале рецессии в США сроком на полтора года

Экономика США сейчас может находиться в состоянии рецессии и продлится она от 12 до 18 месяцев. Об этом на саммите All-In в Майами-Бич заявил основатель Tesla и предприниматель Илон Маск, передает Bloomberg.

«Вероятно, это будет тяжело, я не знаю, год, может быть, 12-18 месяцев. Эти вещи проходят, и затем снова наступят времена бума», — отметило Маск.

По его словам, рецессии являются не самым плохим явлением. Он также добавил, что сам пережил несколько из них. Однако после подобных периодов зачастую начинается экономический подъем.

Но экономисты не согласились с Маском, заявив, что вероятность экономической рецессии составляет не более 30%.

16 мая обозреватель Дарра Роуч в журнале Newsweek написала, что президент США Джо Байден в июле 2021 года заявлял, что рост инфляции носит временный характер, но спустя 300 дней после этого стоимость потребительских товаров, включая газ, продолжила расти.

В статье подчеркивается, что уровень инфляции в марте этого года в США составил 8,5% — это рекордный показатель с декабря 1981 года.