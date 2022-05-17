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Цена нефти марки Brent превысила $115 за баррель

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Bloomberg

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным 04:29 мск, стоимость Brent находилась на уровне $115,05 за баррель. В последний раз стоимость Brent была выше $115 27 марта текущего года.

Аналитики отмечают, что цены на нефть выросли, в частности, на фоне оптимизма по поводу значительного восстановления спроса в Китае после положительных признаков ослабления пандемии коронавируса в наиболее пострадавших районах страны.

В начале прошлой недели стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 5%, до $106 за баррель. На прошлой неделе Москва ввела санкции в отношении нескольких европейских энергетических компаний, что вызвало опасения по поводу поставок нефти.

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