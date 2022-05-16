Опрос: жители Польши стали серьезно экономить на ресторанах и топливе

Жители Польши стали серьезно экономить, сообщает исследовательский центр ARC Rynek i Opinia.

Так, более 30% опрошенных пришлось сократить ежедневные расходы, чтобы денег хватило на месяц, еще 25% заявляют, что из-за роста цен им не хватает денег даже на основные расходы.

Для экономии бюджета 38% поляков отказываются от посещения ресторанов, а 35% ограничили себя в использовании автомобиля из-за высоких цен на бензин.

Еще 38% граждан сообщили, что стали меньше откладывать денег, 13% перестали копить средства вовсе.

Кроме того, 18% отказались брать ранее запланированный кредит, а 26% признались, что планируют погасить задолженность перед банком как можно скорее, поскольку опасаются, что процентные ставки будут продолжать расти.

По словам представителя ARC Rynek i Opinia Адама Чарнецкого, среди потребителей наблюдаются два типа поведение. Первый, доминирующий, — это ограничение потребления. Второй тип заключение в увеличении потребления по принципу, что лучше деньги тратить, чем ждать, пока они дальше будут обесцениваться.

Опрос проводился с 4 по 11 мая среди жителей Польши в возрасте 18-65 лет.