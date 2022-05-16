«Роснефть» наградила лучших студентов-программистов России

В первом в этом году марафоне ИТ-соревнований «Роснефти» свои таланты продемонстрировало рекордное количество участников – онлайн-квест «Сигналы: поиск особенностей» прошли более 400 студентов из 31 города России, сообщает компания. Организатором мероприятия традиционно выступил научный институт «РН-БашНИПИнефть», разработчик корпоративного наукоемкого ПО «Роснефти».

Участники хакатона представили программы, которые можно применить для анализа результатов геологических исследований скважин, а также для обработки сейсмических сигналов.

«Нынешний хакатон побил все рекорды. Более 400 студентов, представляющих более 80 вузов и 31 город России. 7 КНИПИ, 10 университетов помогали нам. Мы выбрали задание, которое решалось и методом искусственного интеллекта, и методом аналитической математики. На моё удивление лучшие решения представили участники, применившие навыки искусственного интеллекта. Наверное, так развивается мир. Я рад, что почти треть команд дошла до конца», — отметил заместитель начальника управления развития информационных технологий «РН-БашНИПИнефть» Рафаил Газизов.

Победителем ИТ-соревнования стал студент Юго-Западного госуниверситета Даниил Распопин из Курска. «Безусловно, буду принимать участие в дальнейших хакатонах «Роснефти». Работать с датасетами такого качества – одно удовольствие. С радостью буду ждать следующего соревнования. Работая в одиночку, становишься универсальным специалистом. Погружаешься и в визуализацию данных, и в разработку алгоритмов, и в статистику. В перспективе у такого специалиста больше возможностей для успешного трудоустройства», — поделился впечатлениями победитель.

Кроме того, в номинациях «За точность», «За глобальность», «За производительность» и «За оперативность» денежные призы получили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары. Студенты и выпускники вузов, показавшие высокий уровень знаний и навыков, получат предложение о трудоустройстве на предприятиях «Роснефти», а наиболее интересные проекты организаторы могут применить на практике.

Цифровизация бизнес-процессов является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». С августа по ноябрь 2022 года «РН-БашНИПИнефть» проведет еще три хакатона: два Rosneft Challenge и хакатон для программистов-робототехников. Финал состоится в Москве.