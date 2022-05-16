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В Краснодаре заявили о запуске предприятия по переработке стекла к 2023 году

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В Краснодаре планируют запустить завод по переработке стекла в 2023 году. Об этом в Telegram-канале заявил мэр города Андрей Алексеенко.

«В Краснодаре появится современное предприятие по переработке стекла. Трехстороннее инвестиционное соглашение между муниципалитетом, администрацией края и ООО «СВ Гласс» уже подписано. Запустить производство планируют на территории индустриального парка «Краснодар» в 2023 году», — отметил Алексеенко.

По его словам, на производстве будут выпускаться стеклянные двери, перегородки, стеклопакеты, программное обеспечение и приводы для систем «умного дома». Будет создано более 50 новых рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в размере 484 млн рублей.

Мэр добавил, что завод по переработке стекла будет первым внешним резидентом городского индустриального парка.

13 мая «Интерфакс» сообщил, что в Таганроге на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ) началось строительство новой производственной площадки «Ростсельмаша» с вводом в эксплуатацию в апреле 2023 года.

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