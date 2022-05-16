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Титов предложил упростить лицензирование розничных продаж алкоголя

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Global Look Press

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что процедура получения лицензий на розничную продажу алкоголя должна быть максимально упрощена, так как это позволит сократить нелегальный оборот спиртных напитков. Об этом пишет ТАСС.

Предложение включено в формируемый ежегодный доклад бизнес-омбудсмена главе государства.

Титов указал, что из 560 тыс. российских магазинов около 400 тыс. работают в форме ИП, особенно в российской глубинке.

«То есть около миллиона человек, если считать вместе с сотрудниками, сегодня от легальной торговли алкоголем отсечены по определению», — добавил политик.

Среди основных положений законодательной инициативы — снижение размера госпошлины за розничную лицензию до 20 тыс. рублей с одновременным введением оплаты за каждую отдельную торговую точку.

Ранее Минфин России собирался упростить выдачу алкогольных лицензий для всех соискателей. Об этом сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка ведомства Александр Коробутов.

По его словам, Минфин готовит соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, который в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы. Как рассказал представитель департамента, правительство выступило в поддержку этого документа, внесенного Костромской областной думой, который предполагает возможность устранения соискателем лицензии выявленных нарушений в заявлении и документах без отказа в выдаче лицензии.

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