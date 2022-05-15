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NYT: Европа столкнулась с препятствиями, пытаясь заменить газ из России

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Jean-Francois Badias/AP

Обозреватель New York Times Клиффорд Краусс полагает, что стремление Европы заменить российский газ сталкивается с множеством препятствий.

Во-первых, отмечает Краусс, европейские месторождения газа покрывают порядка 20%, причем пик добычи уже остался позади.

Во-вторых, Европа в текущей ситуации обращается к другим источникам, — например, к Соединенным Штатам, — чтобы компенсировать часть дефицита, но расширение использования ископаемого топлива сталкивается с сопротивлением из-за опасений по поводу климата и нежелания инвесторов.

«В свою очередь производители газа в Северной Африке борются с региональными политическими потрясениями. А надежды на новый газ из восточного Средиземноморья осложняются региональными спорами и конкуренцией со стороны Азии», — напомнил Краусс. Так, Египет предпочитает продавать газ Китаю, а поставки газа из Турции или Кипра вряд ли начнутся ранее, чем через несколько лет.

Также, пишет автор, мировые цены на газ росли еще в конце прошлого года, в том числе из-за снижения производства электроэнергии в Латинской Америке из-за засухи и недостаточного количества ветра в Европе для использования возобновляемых источников энергии, а перебои с поставками из России привели к дальнейшему росту цен в большей части мира и увеличению сжигания угля.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония на востоке Германии Михаэль Кречмер заявил, что запрет на поставки российской нефти сильно вредит Германии.

Также стало известно, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

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