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Глава дипломатии ЕС Боррель: согласие по эмбарго на нефть из РФ будет достигнуто

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.

Он отметил, что ЕС хочет добиться полного запрета импорта нефти из Российской Федерации в Европу, что является очень непростым, особенно для государств без выхода к морю, например, для Венгрии.

«И не стоит делать заявлений о решении, пока не достигнуто согласие. Но в конце концов мы достигнем согласия, я убежден в этом», — заявил Боррель.

По его словам, «настал момент для жесткой экономии» газа, этот природный ресурс используется не только в качестве источника энергии, но играет роль незаменимого сырья в нефтехимии. Именно поэтому необходимо найти иные источники газа, чтобы ЕС мог обходиться без российского, а также как можно быстрее перейти на альтернативные источники энергии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты уже перенаправили значительные объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца 2022 года.

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