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FT сообщила, что Unicredit и Citigroup ищут разные способы ухода из России

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Западные финансовые конгломераты — итальянский Unicredit и американский Citigroup — рассматривают варианты продажи активов и их обмена в качестве способа ухода с российского рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией источников.

В частности, Unicredit уже получил несколько предложений о покупке своих активов после того, как в марте глава группы Андреа Орсель сообщил об уходе из России. Одно из предложений сделала компания «Интеррос» Владимира Потанина. Однако, как сообщают собеседники FT, итальянский банк отклонил его.

По этим данным, сейчас Unicredit рассматривает возможность обменять свой российский кредитный портфель на иностранные кредитные портфели, принадлежащие российским банкам.

Citigroup не рассматривает обмен активами, напротив, стремится продать свой кредитный портфель и часть внутрироссийских коммерческих операций. Источники FT заявили, что американская финансовая группа ведет переговоры с многочисленными российскими банками среднего уровня, не попавшими под западные санкции.

Unicredit оценивала свои убытки в случае потери российской части бизнеса в €5,3 млрд. Citigroup же еще в прошлом году сообщала о намерениях продать свои активы в России.

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