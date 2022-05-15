The Guardian: в Великобритании закончилась «золотая эра» дешевых продуктов

В Великобритании закончилась «золотая эра» дешевых продуктов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на бывшего владельца второй по распространенности торговой сети Sainsbury's Джастина Кинга.

«Возможно, мы пережили золотую эру <...> Я подозреваю, что мы столкнемся с более высокой долей расходов на еду в долгосрочной перспективе», — считает Кинг.

Опрошенные изданием экономисты подтверждают опасения Кинга, отмечая общий рост цен на продовольствие в 9% только за апрель. К общемировому продовольственному кризису и прогнозируемому голоду также добавляется внутрибританский кризис производителей свинины — по мнению национальной ассоциации, 80% свиноводческих ферм обанкротятся из-за роста цен на электроэнергию и пшеницу.

Также, из-за вспышки птичьего гриппа, пострадает производство яиц и куриного мяса.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Запада привела к дестабилизации рынка продовольствия.