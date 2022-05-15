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В Совфеде объяснили, как Запад наказывает сам себя вместо России

Пушков: политика Запада привела к дестабилизации рынка продовольствия

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал, как Запад наказывает сам себя вместо России несмотря на введенные санкции.

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — пишет Пушков.

Он отметил, что экономическая глобализация, которой добивались США, имеет и сторону, которая не может находиться под контролем Соединенных Штатов или G7.

«А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения», — пояснил Пушков.

Ранее Минпромторг Индии сообщил о запрете экспорта пшеницы из-за скачка мировых цен.

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