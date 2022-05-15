В Британии в целях борьбы с олигархами обяжут раскрывать имена покупателей жилья

Министр жилищного строительства Великобритании Майкл Гоув заявил, что Лондон в ближайшее время представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране. Об этом он сообщил The Daily Telegraph.

По словам Гоува, британские власти хотят пресечь «вымогательство незаконных денег» со стороны российских олигархов, которые используют оставшиеся лазейки для покупки и продажи домов под прикрытием анонимности.

Законопроект устанавливает новые правила, согласно которым компании и другие юридические лица, участвующие в сделке с недвижимостью, обязаны предоставить в земельный кадастр сведения о владельце для завершения покупки или продажи.

«Этот шаг призван помочь положить конец использованию Британии в качестве убежища для миллиардеров, стремящихся отмывать незаконные деньги или тайно накапливать огромные активы», — говорится в материале.

По словам Гоува, британский рынок недвижимости слишком долго находился в тени, что позволяло олигархам обходить санкции.

«Мы хотим раз и навсегда положить конец рэкету незаконных денег, наводнивших британский рынок недвижимости. Наш рынок недвижимости больше не будет открыт для коррумпированных лиц и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность», — подчеркнул он.

Ранее в Британии призвали страны G7 не снимать с России санкции до наступления мира на Украине.