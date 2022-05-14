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Глава АНГ Стюарт: США переживают худший энергетический кризис за полвека

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в сфере энергетики за последние 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», — заявил Стюарт.

Он отметил, что текущее правительство США не предпринимает необходимых действий и мешает тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. По его словам, у администрации президента Штатов нет никакой стратегии, как помочь выбраться отрасли из этой ситуации.

Ранее по данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации стало известно, что стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра).

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