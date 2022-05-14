Министр нефти и газа Ливии сказал, что у страны нет лишних объемов ресурсов для Европы

У Ливии нет избытка природных ресурсов, которые можно было бы поставить европейским странам для замещения российской продукции. Об этом пишет информационный портал Akhbarlibya24 со ссылкой на заявление министра нефти и газа в Правительстве национального единства страны Мухаммеда Ауна.

«У Ливии нет избыточных объемов, будь то газ или сырая нефть, для поставок на европейский рынок, чтобы компенсировать Европе российские нефть и газ», — сказал Аун.

Он отметил, что в связи с нехваткой лишних объемов сырья и топлива нужно увеличивать добычу. Но этот процесс требует финансирования и квалифицированного, эффективного и прозрачного управления.

По словам министра, директивы о сосредоточении усилий на разработке новых нефтяных и газовых месторождений направили в адрес Национальной нефтяной корпорации.

11 мая стало известно, что глава переходного правительства Ливии Фатхи Башага объявил о снятии продолжавшейся в стране почти месяц блокады нефтяных портов и месторождений. Протестующие согласились снять осаду со всех объектов нефтедобычи и перевозки.