Замглавы МИД России считает, что роль Европы в международной торговле сокращается

Роль европейских государств в международной торговле уменьшается, теперь на первое место по части экономического и политического влияния выходят государства Востока. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко, пишет ТАСС.

«Роль Европы в международной торговле падает, и центры экономического роста, финансового влияния, политического влияния смещаются на Восток», — сказал он.

Ранее 14 мая Грушко заявил о том, что недавно вступившие в НАТО «прифронтовые государства» проводят недружественную политику в отношении России.

В этот же день он выразил опасения, что Арктика может превратиться в зону военного противостояния. По его словам, с учетом того, насколько НАТО готова милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, в России не недооценивают угрозу милитаризации Арктики. В то же время Грушко не согласился с обвинениями в адрес российской стороны, что страна сама занимается милитаризацией региона.

Грушко подчеркнул, что Москва планирует сохранить Арктику в качестве арены для международного сотрудничества.