Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
280 домовладений в Белгородской области повреждены обстрелами со стороны Украины 09:29
Три человека погибли в результате стрельбы после матча плей-офф НБА 09:25
Эксперт оценил стоимость поставок американского оружия на Украину 09:22
СМИ: корабли КНР вошли в зону у спорных японских островов... 09:21
В ЦИК объявили, что Гаглоев победил на выборах президента в Южной Осетии... 09:08
Спасатель рассказал, как избежать опасных травм на дачных батутах 09:04
РИА «Новости» показало кадры из бомбоубежища на территории... 09:01
В Госдуме усомнились в пользе профессионального футбола для России 08:54
Россияне Наместников и Задоров приняли участие в массовой драке в матче плей-офф... 08:38
Российский ученый назвал главную гипотезу происхождения необъяснимого гепатита... 08:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с представителями ряда иностранных финансовых организаций и обсудил с ними введенные в отношении России санкции, а также меры по ужесточению ограничений, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на распространенное заявление минфина Соединенных Штатов.

В министерстве объявили, что на встрече Адейемо говорил о «фокусировке внимания» его ведомства на борьбе с попытками уйти от санкций.

«Замглавы минфина США также довел до сведения представителей иностранных банков информацию о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск попадания под вторичные санкции», — говорится в заявлении.

Представители финансовых организаций, описали видение адаптации своей будущей работы в свете конфликта на Украине и введенных против России рестрикций.

Ранее в Банке России заявили, что санкции против России будут действовать до 2024 года.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть