Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с представителями ряда иностранных финансовых организаций и обсудил с ними введенные в отношении России санкции, а также меры по ужесточению ограничений, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на распространенное заявление минфина Соединенных Штатов.

В министерстве объявили, что на встрече Адейемо говорил о «фокусировке внимания» его ведомства на борьбе с попытками уйти от санкций.

«Замглавы минфина США также довел до сведения представителей иностранных банков информацию о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск попадания под вторичные санкции», — говорится в заявлении.

Представители финансовых организаций, описали видение адаптации своей будущей работы в свете конфликта на Украине и введенных против России рестрикций.

Ранее в Банке России заявили, что санкции против России будут действовать до 2024 года.