Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин назвал доллар по 63 рубля невыгодным для бюджета

Текущий курс доллара не позволяет бюджету получать дополнительные доходы и поэтому является невыгодным для него. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин.

«Понятно, что уже сейчас курс доллара – 63 рубля — для государства невыгоден. Российский бюджет сверстан при курсе 72-74 рубля. Невыгоден текущий курс и с точки зрения обмена американской валюты на российскую, и уплаты налогов экспортерами. Бюджет недополучает доходы», — объяснил Дубинин.

Однако, по его словам, правительство и ЦБ сдерживают рост цен с помощью относительно низкого курса доллара, поскольку это напрямую влияет на импортные товары.

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгений Федоров согласился, что крепкий рубль сейчас противоречит экономической целесообразности.

«Укрепление рубля сказывается на доходах бюджета, затормаживает экспорт. Уже при текущем курсе бюджет будет испытывать проблемы с доходной частью. Это достаточно очевидно», — заявил депутат.

Курс евро 13 мая после открытия основных торгов на Мосбирже опускался до 64,9 рублей, такого уровня он достиг впервые с июня 2017 года. Доллар на 10:11 мск торговался по 63,5 рубля, на открытии также незначительно снижался. По состоянию на 16:40 мск курс доллара укрепился до 65,79 рублей, евро – до 68,78 рублей.