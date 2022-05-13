Spiegel: G7 предоставит Украине €30 млрд

Государства – члены «Группы семи» (G7) собираются выделить €30 млрд на помощь Украине, сообщает Spiegel.

Как рассказали собеседники издания, такое решение планируется принять на следующей неделе в ходе встречи министров финансов стран G7. Деньги будут выделены в виде займов и грантов, что позволяет Украине не полностью их возместить.

Spiegel высказывает предположение о том, что боевые действия на территории Украины прекратятся в течение этого года.

Ранее стало известно, что встреча глав МИД стран «Группы семи», которая началась 12 мая и закончится 14-го числа в коммуне Вангельс на севере ФРГ, проходит при повышенных мерах безопасности.

Ожидается, что за эти дни дипломаты обсудят ситуацию на Украине, а также изменение климата и пандемию коронавируса.

Встреча лидеров стран G7 пройдет 26–28 июня в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии.