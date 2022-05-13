Потери кинотеатров России достигли 54% в апреле из-за отсутствия зарубежных фильмов

Падение сборов российских кинотеатров в апреле 2022 года составило 54% против 44% в марте из-за отсутствия голливудских новинок. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

В апреле падение сборов российских кинотеатров достигло 54%, до 1,39 млрд руб. При этом год назад за аналогичный период было собрано 3,013 млрд руб. Что же касается недельной динамики в период с 25 по 30 апреля, то падение составило 76% к средненедельному показателю прошлого года, отметили в АВК.

В ассоциации посчитали, что в апреле кинотеатры посетило 5,06 млн человек. Год назад посетителей было 10,65 млн. Кроме того, средняя цена за билет упала с 318 руб. в феврале до 269 руб. в конце апреля.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас отрасли может помочь выделение субсидий на производство отечественного контента и перенос выданных кинотеатрам кредитов до начала 2023 года. Кроме того, российскому кинорынку также помогли бы кредитные каникулы и обнуление аренды площадок.

11 мая РБК со ссылкой на отчет «Бюллетеня кинопрокатчика» написал, что сборы российских фильмов за рубежом в первом квартале 2022 года упали на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец марта текущего года сборы российского контента в иностранных кинотеатрах составили почти $3,6 млн.