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Спрос на кредитные каникулы в России стал выше пиковых показателей периода пандемии

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В апреле в России количество одобренных банками заявок на кредитные каникулы стало выше, чем в пиковые периоды пандемийного 2020 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ подсчитали, что в марте 2022 года российские банки дали заемщикам отсрочку по 1,2 тыс. ипотечных ссуд, а уже в апреле количество одобренных реструктуризаций превысило 6 тыс. Эти показатели оказались значительно выше значений 2020 года.

По словам экспертов, спрос на реструктуризацию ипотеки вырос из-за большой доступности кредитных каникул в этом сегменте. Кроме того, в 2020 и 2021 году россияне массово брали ссуды на недвижимость из-за низких ставок. Из-за этого долговая нагрузка заемщиков значительно выросла.

В самих банках заявили, что не наблюдают резкого роста спроса на кредитные каникулы либо сообщили об аналогичных, как и в период пандемии, показателях.

Аналитики подсчитали, что в случае затяжной сложной экономической ситуации может повыситься риск дефолта выданных кредитов, а также необходимости массовой реализации банками заложенной в ипотеку недвижимости.

4 мая «Коммерсант» написал, что российские банки стали блокировать неиспользованные лимиты по кредиткам своих клиентов при подаче заявок на кредитные каникулы. На финансовых форумах стали появляться сообщения, что банки начали блокировку расчетных операций по кредитной карте при подаче заявления на кредитные каникулы по госпрограмме (106-ФЗ).

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