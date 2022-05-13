Общая сумма замороженных российских активов в Швейцарии составила $6,3 млрд

Швейцария заморозила российские активы на сумму $6,3 млрд. Об этом заявил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер, передает ТАСС.

«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — сказал он на брифинге в Берне.

При этом власти Швейцарии вывели из-под санкций $3,4 млрд российских средств, замороженных в превентивном порядке, поэтому общая сумма заблокированных активов лиц, находящихся под санкциями, составила около $6,3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Германии на банковских счетах, принадлежащих попавшим под санкции ЕС россиянам, заморожено порядка €137 млн.

США, ЕС, Великобритания и ряд других государств объявили о введении санкций против российских физических и юридических лиц после начала военной операции России на Украине.