В России может вырасти спрос на сотрудников рабочих специальностей

В России спрос на представителей рабочих специальностей вырастет в связи с налаживанием производства внутри страны и увеличением объемов ремонта оборудования. Об этом пишут «Известия».

Спрос на специалистов рабочих специальностей в России может вырасти, так как в стране постепенно будет налаживаться собственное производство и освоение нового оборудования. При этом рынок труда уже сейчас испытывает дефицит таких кадров, отметил в докладе Банк России.

Эксперты сошлись во мнении, что рынок труда сейчас действительно нуждается в «синих воротничках». Кроме того, выходящие на рынок люди просят прибавку в зарплате минимум в 30%. Однако реальная прибавка к оплате труда может быть не выше 7-10% из-за экономической ситуации.

Аналитики посчитали, что в условиях изменения рынка труда людям необходимо приобретать прикладные навыки, которые повысят квалификацию, или переходить в другую сферу, где сейчас наблюдается дефицит специалистов. При этом тенденции спроса на специалистов могут быть разнонаправленными.

Ранее в пятницу в докладе Центрального банка России о денежно-кредитной политике сообщалось, что Россия может столкнуться с ростом безработицы в период становления в стране новой экономики. Отмечается, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка может привести к тому, что часть бывших сотрудников этих организаций лишатся рабочего места, а количество вакансий этих категорий уменьшится.