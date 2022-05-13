Названы причины резкого обвала евро

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал агентству «Прайм», что существенный спад курса евро происходит из-за сокращения импорта из Евросоюза (ЕС), перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте.

По данным эксперта, импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину. Тузов напомнил, что помимо этого, платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей.

Экспортер газа в лице «Газпрома» продает 100% валютной выручки. Кроме того, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.

По его мнению, Банку России и Минфину приходится сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортеров.

Ранее сообщалось, что курс евро упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года. По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшим среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине.