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Названы причины резкого обвала евро

Эксперт Тузов рассказал, что обвал евро происходит из-за сокращения импорта из ЕС

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Global Look Press

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал агентству «Прайм», что существенный спад курса евро происходит из-за сокращения импорта из Евросоюза (ЕС), перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте.

По данным эксперта, импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину. Тузов напомнил, что помимо этого, платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей.

Экспортер газа в лице «Газпрома» продает 100% валютной выручки. Кроме того, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.

По его мнению, Банку России и Минфину приходится сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортеров.

Ранее сообщалось, что курс евро упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года. По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшим среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине.

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