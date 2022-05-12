Курс евро упал до 66 рублей впервые с июня 2017 года, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Также отмечается снижение курса доллара, который упал ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже 69 рублей. По состоянию на 10.55 мск 12 мая, курс евро потерял 2,14%, достигнув отметки в 68,99 руб.

К 11.00 мск, курс евро достиг уровня 68,49 руб. (-2,85%). В то же время курс доллара опускался до 65,5 руб. (-2,53%). 1 мая курс евро опускался до 70 руб.

По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине.