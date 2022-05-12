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В топливном союзе допустили снижение цен на АЗС на 2-3 рубля в 2022 году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В России могут снизиться розничные цены на бензин, если Евросоюз введет против страны нефтяное эмбарго. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Роста стоимости топлива мы точно не увидим, как и падения на 3-5 рублей за литр. У нас среднегодовая инфляция уже сейчас подобралась к отметке 20%, государство не позволит ценам на бензин подскочить до этого уровня. Напротив, к концу года мы можем увидеть снижение стоимости литра топлива в России на 2-3 рубля», — рассказал он.

По его мнению, при отказе ЕС от российской нефти сильнее всего пострадают вертикально-интегрированные компании (ВИНКи) — крупнейшие в стране добытчики и переработчики сырья, имеющие собственные сети заправок. Они вряд ли будут заметно снижать цены на бензин, а постараются их заморозить. Активность в уменьшении цен на литр бензина проявят независимые частные АЗС – они начнут вводить больше акций для привлечения клиентов.

В топливном союзе также отметили, что заметного снижения цен на бензин можно будет ждать в том случае, если Россия после введения эмбарго не перенаправит нефтяные поставки в Азию.

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