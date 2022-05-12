В Минэкономики ФРГ ожидают, что Германия сможет пережить зиму без российского газа

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил надежду на то, что Германия сможет пережить предстоящую зиму без российского газа. Об этом он сказал в интервью журналу WirtschaftsWoche.

По его словам, если к концу 2022 года немецкие газовые хранилища будут полные, если две из четырех арендованных Берлином плавучих установки для приема сжиженного природного газа будут подключены к сети, и если Германия хорошо сэкономит на энергии, то страна сможет обойтись без газа РФ.

Хабек призвал немецких граждан к экономии энергии. Министр отметил, что если получится сэкономить 10% в течение 2023-2024 годов в промышленности и в частных домохозяйствах, «то это решающие проценты, чтобы не попасть в тяжелое положение».

Политик добавил, что два из четырех плавучих судна для приема и регазификации СПГ уже заменяют почти четверть импорта российского природного газа.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия якобы уже оплатила поставки российского газа рублями, но не назвал компанию, которая совершила платеж.