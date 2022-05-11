Экономист Колобанов заявил об ограничении европейцев в замещении газа из России

Европейские потребители ограничены в замещении российского газа, так как поставки из других стран являются каплей в море. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«В части замещения газа из России рассматриваются варианты увеличения трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Но это капля в море — в текущем году суммарно из этих стран с учетом ограничений в ресурсной базе и инфраструктуре можно получить дополнительно не более семи-восьми миллиардов кубометров», — отметил Колобанов.

По его словам, Европа хочет быстрее отказаться от газа из России. Однако большая часть мер в этом году связана со снижением уровня потребления, а не диверсификацией поставок. При этом увеличение поставок в Европу от других возможно, но только на небольшом уровне, максимум до 20 млрд кубометров. Это связано с небольшим количеством свободных объемов СПГ на мировом рынке.

Он добавил, что сейчас Европа может экономить лишь за счет увеличения выработки возобновляемых источников и атомных электростанций, а также за счет экономии конечных потребителей.

8 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа не может сейчас отказаться от российского газа. По его словам, эти санкции в конечном итоге навредят ЕС больше, чем России. Он добавил, что Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ.